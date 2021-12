A cantora Alicia Keys se apresentou, neste domingo, no MTV Europe Music Awards 2020, iniciando com uma máscara misteriosa e cheia de brilhos. Longe dos palcos da premiação desde 2014, a artista voltou com tudo, apresentando seu lançamento mais recente, “Love Looks Better”.

De acordo com informações do blog de Hugo Gloss, Alicia apresentou uma fase mais feroz e performática. Embora não tenha sido indicada na premiação em 2020, a cantora acumula um total de 10 indicações e foi consagrada “Melhor Artista R&B” em 2002, 2004 e 2005.

Assista a performance abaixo:

Da Redação Alicia Keys usa máscara brilhosa em performance da romântica “Love Looks Better”

