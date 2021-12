Alice Caymmi lança single 'Me leva' com releitura de música do Latino

A cantora Alice Caymmi lança novo single 'Me leva', uma releitura da música do cantor Latino, sucesso no começo dos anos 2000.

A faixa é a primeira da parceria de Alice com a cantora e produtora musical curitibana Vivian Kuczynski, de 17 anos. Alice afirmou que há muito tempo tinha vontade de regravar 'Me leva', que possui capa da Kru Produtora, com foto de Igor Reis.

"Por trás de toda roupagem de arranjos de uma época, a gente consgeue encontrar músicas atemporais. No início deste projeto encontrei a oportunidade de fazer esta releitura e estou muito feliz com o resultado", pontua Caymmi.

Confira 'Me leva'

