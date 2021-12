Alice Caymmi canta com Casuarina em homenagem ao avô

A cantora baiana Alice Caymmi foi convidada pelo grupo Casuarina para participar dos shows da banda em homenagem ao seu avô Dorival Caymmi (ela é filha de Danilo Caymmi), no espaço Caixa Cultural Salvador. Casuarina fará cinco apresentações a partir desta sexta-feira, 5 (às 20h), no sábado, 6 (às 17h e 20h), e no domingo, 7 (às 16h e 19h). Os valor do ingresso é R$ 8, a inteira.

No show, o grupo lança seu álbum "No Passo de Caymmi", com cerca de 30 canções compostas por Dorival Caymmi em arranjos novos. Entre as músicas do repertório, estão "Saudades de Itapoan", "É Doce Morrer no Mar", "Sábado em Copacabana" e "Marina".

