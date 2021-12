Alexey Martinez fará show gratuito no Shopping Barra

O cantor cubano Alexey Martinez, participante da quinta temporada do programa The Voice Brasil (TV GLOBO), fará um show nesta quarta-feira, 4, no Shopping Barra, para realização da Promoção de Natal do shopping.

Na ocasião, serão sorteados os Jaguares XE - X760 (X760), 2.0 GTDI - X760 e XE - X760 (X760), 2.0 GTDI - X760. Para participar da promoção, os clientes trocaram R$ 400 em notas fiscais de compras no Shopping Barra por um cupom.

As trocas foram feitas até esta terça-feira, 3, tanto no posto do estabelecimento quanto pelo aplicativo EasyPromo, através dos smartphones.

adblock ativo