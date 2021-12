Alexandre Pires se apresenta na Concha Acústica do TCA

O cantor Alexandre Pires trará seu novo projeto para Salvador. Intitulado 'Baile do Nêgo Véio', o ex-integrante do grupo Só Pra Contrariar (SPC) se apresenta na capital baiana no dia 13 de outubro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). O cantor promete um show com mais de três horas de duração.

O novo trabalho, gravado no Rio de Janeiro, traz o nome do show que o cantor tem levado para todo o Brasil, em que passeia não só pelos grandes sucessos do Só Pra Contrariar, mas também por outros sucessos do samba, axé, pagode e sertanejo. A direção é assinada pelo próprio Alexandre, com produção musical de Pedro Ferreira.

“Estávamos trabalhando a turnê internacional e muitas pessoas aqui no Brasil pediam nosso show, então resolvemos fazer um baile com os grandes hits 90, que foi uma época recheada de sucessos. Começamos a turnê em abril deste ano e agora resolvemos lançar um registro do que é essa festa. Todas as faixas foram escolhidas com muito carinho e dedicação, pois foram músicas muito marcantes na época e que empolgam o público até hoje”, contou.

