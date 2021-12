Alexandre Pires relembra sucessos em show na Concha Acústica

O cantor Alexandre Pires se apresenta em 13 de outubro, às 18h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, com o show “Baile do Nêgo Veio”. O artista vai embalar o público com os sucessos dos anos 90.

O show é baseado no álbum gravado recentemente pelo artista no Rio de Janeiro, que destaca sucessos do grupo Só Pra Contrariar e hits do samba, axé, pagode e sertanejo.

Os ingressos custam R$ 50 e R$ 100 e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, site do Ingresso Rápido SACs do Shopping Barra e Shopping Bela Vista.

