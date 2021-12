Alexandre Pires comanda o Réveillon do Subúrbio

A areia da praia de São Tomé de Paripe estava entre um dos espaços mais disputados de Salvador no dia 31 de dezembro, aproximadamente 20 mil pessoas aglomeradas e nada de sol. E ninguém se importava, pois quem estava lá, queria mesmo era conferir a festa para a chegada do ano novo, ao som de muita música. Foi uma variedade de ritmos, com samba, pagode e arrocha.

O samba de roda da Gang Ê foi a primeira atração da noite foram duas horas de show, mas o público esperava mesmo a participação da "atração internacional", que era anunciada pelo locutor do evento. Tinha gente de todo lugar, como o estudante Léo Santana, 18, da cidade de São Felipe, que veio a Salvador apenas para assistir a apresentação do seu ídolo. "Não podia perder, é uma festa ótima e com o Show de grandes artistas, é começar o ano com chave de ouro".

Faltavam apenas 15 minutos para a chegada do ano novo, quando o pagodeiro Alexandre Pires assumiu os controles do palco do "Réveillon do Subúrbio", cantando "Eu sou o samba", sucesso do seu novo CD. E assim que os relógios marcaram meia noite, vestido a caráter, todo de branco, fez a contagem regressiva para 2013. "É uma felicidade imensa estar aqui, cantar para esse povo, que é quem realmente prestigia a música do cantor popular brasileira", disse o pagodeiro.

Nem mesmo o fato de estar prestes a dar a luz ao seu segundo filho, impediu que a dona de casa Natália Sacramento, com o barrigão de 9 meses e já alguns dias, fosse conferir a chegada de 2013 em clima de festa. "Se tiver que nascer agora, não tem problema, ao menos eu vou estar feliz , rodeada de gente que eu gosto e ouvindo a música de Alexandre Pires".

O público acompanhava cada uma das canções do repertório do pagodeiro de Minas Gerais, mas, tinha quem desconfiasse da presença do artista na festa em São Tomé de Paripe. O estudante Ivan Gonçalves, 14, gritava que Alexandre Pires, só aceitou o convite porque já não faz mais tanto sucesso como antes. "Ninguém aqui é besta, quando ele tava nas paradas, toda hora na televisão, duvido que ele viesse tocar, aqui", repetia.

Mesmo hospedada a poucos metros de onde acontecia a festa do Réveillon do Subúrbio , na Praia de Inema, localizada na Base Naval de Aratu, a presidenta Dilma Rousseff, não apareceu para conferir a performance do cantor que "faz amor com outra pessoa", mas Alexandre Pires, fez questão de mandar votos de felicidades de ano novo par a líder da nação. "Desejo muita saúde e tranquilidade para a nossa presidenta em 2013, para que ela tenha força para cumprir com todas as suas obrigações e funções como chefe do nosso País".

Após, uma hora e meia de show, Alexandre Pires cedeu o lugar para o arrocheiro Diego Moraes, que comandou a festa até o sol raiar do primeiro dia do ano.

