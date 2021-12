Alexandre Peixe faz festa de pré-reveillon em Praia do Forte

No próximo sábado, 29, o cantor e compositor Alexandre Peixe comandará mais uma edição do Burburinho, o "Carnaveillon", na área verde do Espaço Praia do Forte. Além do anfitrião, a festa de Réveillon com clima de Carnaval terá a participação das bandas 5%, Chicafé, Pra Casar e o DJ Felipe Monteiro.

Os ingressos custam R$ 60 (pista) e R$ 100 (camarote) e podem ser adquiridos nos Balcões da Diva, Ticketmix e Isca Ticket Vip, em Praia do Forte e Guarajuba.

