Alexandre Peixe comanda o Ensaios do Harém

O cantor e compositor Alexandre Peixe dará início aos tradicionais ensaios de verão do bloco Harém no próximo dia 15. A festa acontece no Alto do Andu, a partir das 18h, com abertura da banda Pra Casar.

Para o repertório, Peixe promete uma seleção de antigos sucessos, além da música inédita "Água de Coco", uma das apostas do cantor para o Carnaval de 2016. A canção estará em seu novo EP.



Os ingressos para a festa estão à venda por R$ 50 (feminino) e R$ 70 (masculino) na sede da produtora Diva Entretenimento, localizada no hotel Pestana, Ticketmix e Veromundo.



adblock ativo