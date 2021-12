Alexandre Peixe comanda ensaio do Harém no domingo

O cantor e compositor Alexandre Peixe comanda a segunda edição do ensaio do Harém, que acontece neste domingo, 30, no Alto do Andu, a partir das 18h.

O evento será aberto pelo grupo Batifun e conta ainda com as participações de Márcio Victor, do Psirico, e Denny, da Timbalada.

Os ingressos custam R$ 50 (feminino) e R$ 70 (masculino) e estão à venda na sede da Diva, no Shopping Boulevard, e nos balcões dos shoppings.

