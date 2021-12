Alexandre Leão volta com shows na Varanda do Sesi

O cantor e compositor Alexandre Leão se prepara para mais uma temporada - a décima primeira - na reinaugurada Varanda do Sesi, no Rio Vermelho. O primeio show desse retorno será nesta sexta-feira, 6, às 22h, e segue todas as sextas-feiras, exceto a de Carnaval. O couvert custa R$ 20.

Após se apresentar ininterruptamente de 2006 a 2013, Leão apresenta novidades nesta nova temporada. "Como sempre faço, vou testar algumas músicas novas lá. 'Ginga de Ballet' é uma delas. Entrou no repertório agora e foi gravada pela Timbalada. É muito bonita. Fiz um novo arranjo e vou mostrar a versão do meu jeito, mais suave", contou em entrevista por telefone.

Ainda estarão no repertório releituras de "Chão da Praça" e "Firme e Forte", além de canções autorais dos últimos álbuns do cantor e pout-pourris de ijexás e samba-reggaes. No palco, uma mudança: na guitarra, Raimundo Nova substitui Jurandir Santos, que foi morar na Espanha. Ed Carlos, na bateria, e Israel Ramos, no baixo, completam o quarteto.

Na Varanda do Sesi, Alexandre se sente à vontade. "Lá é minha casa, onde recebo meus amigos que vão assistir e dar uma canja. Também dou espaço para pessoas que são recomendadas. Fico muito feliz em fazer isso", disse.

Acostumado a descansar no Carnaval, Alexandre Leão vai ter uma folia mais movimentada neste ano. Na sexta-feira, 13, se apresenta no Furdunço, e no domingo, 15, vai se apresentar pela primeira vez com as cantoras Ana Mametto e Claudia Cunha, no Largo do Pelourinho. "Não imaginava que fosse tocar tanto no Carnaval, mas vai ser muito bom", afirmou..

Alexandre Leão vai entrar em estúdio para gravar um novo álbum no início do ano. Ainda sem um título, ele revela que será uma homenagem a Carlinhos Brown.

Confira a versão de "Chão da Praça" na voz de Alexandre Leão:

