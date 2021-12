Alexandre Leão volta a tocar no Rio Vermelho

O cantor baiano Alexandre Leão volta a se apresentar no boêmio Rio Vermelho, depois de um intervalo, já que a casa que o abraçava, a Varanda do SESI, entrou em reformas. Alexandre agora tocará no Red River Café todas as quintas-feiras de outubro, às 21 horas. Mas a estreia do show ocorre na última semana de setembro, dia 26.

O cantor, que tem músicas gravadas por outros artistas como Maria Bethania e usadas como temas em novelas e filmes, traz no repertório músicas de sua autoria como Pop Zen, famosa na voz de Ivete Sangalo e releituras de músicas nacionais. Seu show parte do MPB e percorre outros estilos musicais.

O DVD O Teatro e O baile, gravado no SESI está em fase de finalização e será lançado ainda este ano.

Confira abaixo a música Pop Zen:

