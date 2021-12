Alexandre Leão recebe Saulo Fernandes em show

O cantor e compositor Alexandre Leão se apresenta nesta quinta-feira (9), às 21h, em show em homenagem aos 15 anos do Teatro Jorge Amado, localizado na Pituba. A entrada custa R$10 (inteira).

Como convidados, o artista recebe Saulo Fernandes, vocalista da Banda EVA e os instrumentistas Ivan Sacerdote e Gilson Verde. O show é acústico e intimista, sem dispensar um repertório com referências a Jorge Amado, que completaria 100 anos no mês de agosto. Além de contar com muita interação com a plateia e músicas autorais como Mulheres Gostam, Pop Zen e Paiol do Ouro.

Alexandre Leão estará acompanhado de Jurandir Santana nos instrumentos de corda (viola, cavaquinho, violão), Daniela Penna e Rudson Daniel na percussão, e Israel Ramos no contra-baixo. O show tem direção assinada por André Simões.

