Alexandre Leão é a atração do Música no Parque

O cantor e compositor Alexandre Leão é a atração de maio do projeto Música no Parque. O show gratuito será no dia 12, às 11h, no Parque da Cidade. No repertório do cantor, músicas de Ijexá, samba de roda, samba-reggae e MPB. Leão contará com participações especiais da cantora Margareth Menezes e do sambista Neto Bala.

Alexandre Leão vai fazer releituras de músicas como Ginga de Ballet, Chão da Praça, Firme e Forte. Em ritmo mais intimista, o cantor traz canções autorais do novo DVD, O Teatro e O Baile, entre elas, a nova Uma Lua de Presente. Na apresentação, o cantor estará acompanhado de Alexandre Lins e Daniela Pena (percussão), Israel Ramos (baixo), Raimundo Nova (guitarra), Ivan Sacerdote (clarineta), Ed Carlos (bateria) e Marco de Carvalho (teclados).

adblock ativo