Alex Mesquita recebe Saulo, Xangai e Ricardo Castro em show

O violonista e guitarrista Alex Mesquita se apresenta sexta-feira, 8, e sábado, 9, com o show "O Som das Coisas", às 20h30, no Café-Teatro Rubi - Sheraton da Bahia Hotel. Seus convidados são os cantores Saulo e Xangai, no dia 8, e o ator Ricardo Castro, no dia 9, que, ao lado de Mesquita, fará uma homenagem a Vinícius de Moraes.

Apresentando composições autorais e versões de sucessos da música popular brasileira, o show conta com ritmos desde as chulas e os sambas de roda do recôncavo baiano, às músicas eruditas e contemporâneas, frutos de sua experiência nos Estados Unidos e na Europa. O couver artístico é R$ 60.

adblock ativo