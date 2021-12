Alex Góes canta Elton John nesta quarta

O Don Sushi Lounge recebe nesta quarta, a partir das 22 horas, o show Alex Góes canta Elton John. O músico baiano apresenta no repertório composições e interpretações famosas de Elton John, como Your Song, Skyline Pigeon e Sacrifice.

Alex é fã do cantor britânico desde a adolescência. O evento musical faz parte do projeto Quarta Acústica, que alia gastronomia e entretenimento nas noites do Don Sushi Lounge, restaurante que funciona diariamente para os amantes da culinária japonesa contemporânea.

