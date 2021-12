Alessandra Maestrino mostra seu lado jazz no TCA

"O fio condutor do espetáculo é emoção e ritmo". Assim é a descrição dada por Alessandra Maestrini para o show Drama'n Jazz, que marca o lançamento do CD homônimo e da sua primeira turnê como cantora.

O nome Drama'n Jazz brinca com o rhythm and blues, para expressar ritmo e sentimento, e com o significado de drama em inglês, que indica o teatro e a musicalidade, também presentes no espetáculo. "O show não é exatamente dramático, ele tem uma dramaticidade", explica a cantora.

No palco, Alessandra é acompanhada por um quarteto de músicos que ela considera de primeira linha. A direção da apresentação fica por conta de Gringo Cardia (diretor do último espetáculo do Cirque du Soleil).

O público poderá assistir a uma mistura de comédia, emoção e até algumas performances sexy. A artista diz quando faz essas apresentações vê alguns pezinhos mexendo, querendo dançar. Daí vem a ideia de anunciá-lo como um show de jazz, para indicar que haverá ritmo e balanço.

Poliglota da música - Tão versátil e abrangente quanto o show é a carreira dessa artista. Faz musicais desde o ano de 1997, canto desde os 15 anos, estrelou peças de teatro, já participou de novelas e de um seriado brasileiro (Toma Lá, Dá Cá, da Rede Globo). Além disso, é compositora, cantora e versionista.

Todos esses atributos certamente devem ter uma explicação: sua classificação de voz é a soprano absoluta, o que significa que ela tem aptidão para cantar em grandes extensões de notas. Ou seja, tem facilidade para mudar de estilo. Ela diz que "é como se fosse uma poliglota da música", define.

Seu trabalho como atriz resultou em personagens marcantes. Já interpretou a cantora de jazz Francine Evans no musical New York, New York, por exemplo. E quem não lembra da Bozena, lá de Pato Branco? "Sou uma atriz e cantora inteiramente".

Em 2009, ela veio à Salvador para apresentar Doce Deleite, com Reynaldo Gianecchini, no Teatro Jorge Amado. Mas diz que chegou a vez dos soteropolitanos conhecerem o que ela faz há mais tempo que é cantar.

Ritmos - Ritmos primos do jazz, como o blues, a bossa nova, o rock, dentre outros, completam o seu primeiro álbum. Entre as canções, está a sua versão em inglês para Eu Te Amo, de Chico Buarque, que foi elogiada e aprovada pelo próprio autor da obra original.

A versão I Love You esteve na trilha sonora de Aquele Beijo, de Miguel Falabella. Além desta, outras duas músicas do trabalho já foram tocadas em tramas da Rede Globo, como True Colors, sucesso dos anos 90 na versão de Cindy Lauper, que na interpretação de Alessandra que esteve na novela Ti Ti Ti e Round Midnight, tema do folhetim Insensato Coração, de Gilberto Braga e Ricardo Linhares.

A gravação do disco é uma ambição antiga. Suas inspirações para cantar são artistas que usem emoção, técnica vocal e ginga. Todas essas palavras-chaves também da sua própria arte.

