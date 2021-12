Alessandra Maestrini lança primeiro CD em show em Salvador

A atriz e cantora Alessandra Maestrini apresenta aos soteropolitanos o lançamento de seu primeiro CD Drama'n Jazz. O evento ocorre às 21h do dia 22 de março, na Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos variam de R$40 a R$70.

No palco, Alessandra interpreta clássicos do Jazz e de musicais, além de composições próprias e versões de sua autoria, como por exemplo, a primeira versão inglesa da canção Eu Te Amo, do cantor Chico Buarque.

O show, com direção e cenários de Gringo Cardia, tem direção musical do pianista João Carlos Coutinho.

