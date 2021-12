Alcymar Monteiro critica música de Marília Mendonça

Vazou um áudio do cantor de forró Alcymar Monteiro chamando a música da cantora Marília Mendonça de "breganejo" e "porcaria" e falando que ela canta para cachaceiro. Tudo teve início com a campanha "Devolva meu São João", com participação da cantora Elba Ramalho, Chambinho do Acordeon e Joquinha Gonzaga. Eles criticaram o São João do Nordeste, que na maioria das festas, a presença de cantores sertanejos está maior do que os cantores de forró tradicional. Durante uma apresentação em Pernambuco, Marília Mendonça rebatou as críticas. "Vai ter sertanejo no São João sim, viu? Porque quem quer é o público", disse a cantora.

Chateado com a situação, Alcymar Monteiro gravou um áudio via WhatsApp e acabou viralizando. “Eu vou abaixar o nível, viu? Não vem aqui em nosso terreiro querer cantar de galo. Aqui quem canta de galo é galo. Galinha aqui não canta não. (...) Deixa a gente em paz, não vem dizer que essa porcaria que você canta é sertanejo, porque é ‘breganejo’. (...) Você canta para cachaceiro, eu canto para família, para as crianças, para os velhos”, disse Alcymar no áudio.

Com a mensagem de voz divulgada, os internautas chamaram o cantor de machista e ele usou sua rede social Facebook para se explicar. “Em momento nenhum tive uma postura machista. Eu abomino o machismo. Sou, sempre fui e sempre serei um homem feminista. (...) Pessoas vis estão tirando uma frase, um dito popular, fora do contexto e chegando ao absurdo de dizer que eu xinguei alguém de 'galinha'. Quem me conhece sabe que isso é um absurdo sem precedentes”, disse ele.

Alcymar complementa sua postagem dizendo que o sertanejo está tomando conta do país. “Isso que falei no áudio é uma pequena amostra da dor que milhares de nordestinos sentem pelos crimes que estão fazendo com nossa cultura. Desde uma versão pornográfica do segundo hino que esse país tem, Asa Branca, até essa invasão bárbara de culturas que nada têm a ver conosco”, finalizou.

