Alceu Valença faz apanhado da carreira em show acústico

Coisas que Alceu Valença gosta de fazer: ler jornal, tomar suco de abacate, caminhar no Leblon, onde mora, até o Arpoador - ao todo, segundo ele, 110 passos - e olhar para o seu violão até ficar com muita vontade de tocar. "Por exemplo, agora, enquanto estou falando com você, ele está olhando para mim. Mas já toquei hoje", diz o músico em entrevista por telefone.

E viajar para fazer shows. São oito formatos para diferentes épocas do ano, repertórios e espaços. O palco, aliás, é um daqueles lugares que Alceu sentiu emoção especial desde a primeira vez que pisou, na infância, em sua cidade natal, São Bento do Una. "Tinha quatro anos de idade, não sabia nem o que era palco. Cantei É Frevo Meu Bem, de Capiba".

Em Salvador, Alceu sobe ao palco hoje, às 21h, no Teatro Castro Alves, para apresentar o seu espetáculo acústico, ao lado apenas do violonista Paulo Rafael e do sanfoneiro André Julião. Ele canta músicas do seu repertório autoral, como Anunciação, Como Dois Animais e Táxi Lunar, além de clássicos de Luiz Gonzaga, a exemplo de Juazeiro, Pau-de-Arara e Xote das Meninas, que percorrem as suas memórias de infância no agreste pernambucano.

"Na fazenda onde eu fui criado, em São Bento do Una, a cultura de lá, que é ancestral, do sertão profundo, é a mesma que produziu Luiz Gonzaga. Agora, evidentemente, tem essa cultura, mais as músicas que eu ouvia no alto falante de São Bento, que é Luiz Gonzaga. Da mesma maneira os aboios, eu vou dar um aboio no show. Quando estou cantando uma música dele, me remete lá para trás", conta.

Esse é apenas um dos caminhos sonoros trilhados por Alceu no show. O pernambucano também canta faixas que marcaram as suas andanças e vivências em diferentes cidades após sair do interior.

"Por exemplo, La Belle De Jour eu compus em função de um encontro em Paris. Conheci uma moça, Jacqueline Bisset, e confundi, pois estava bêbado, com Catherine Deneuve". O encontro, inspiração da música que faz referência ao filme de Luis Buñuel, ocorreu ao lado do Campagne-Première, onde Alceu se apresentou em Paris pela primeira vez, em 1979.

Já em Recife, capital de Pernambuco, ele criou Pelas Ruas Que Andei (parceria com o baiano Vicente Barreto), que faz referência nos versos às ruas da cidade: "Na Madalena revi teu nome / Na Boa Vista quis te encontrar". A música também faz parte do repertório da apresentação, que, nas palavras de Alceu, "é um apanhado geral da carreira".

Cinema

Quando fazia graduação em Direito, nos anos 1960, Alceu não imaginava que um dia seria músico. Próximo de completar setenta anos, o cantor e compositor, agora também diretor de cinema, diz que até duas décadas atrás não pensava em fazer um filme. Ele lança no próximo dia 24 A Luneta do Tempo, que tem no elenco os atores Irandhir Santos Hermila Guedes.

Resultado de memórias da infância de Alceu, ou melhor, do sertão profundo, o longa-metragem de ficção, criado durante 15 anos, segundo Alceu, aborda o mito do cangaço. Portanto, é ambientado entre o agreste e o sertão do Nordeste.

"É o cangaceiro que morre e olha pela luneta e vê o mundo do tempo dele. Então, é a chegada do cangaço ao purgatório, diz o diretor Alceu. O filme tem três tempos, um nos anos 30, época do cangaço, depois há um lapso de tempo e vem para os 60, quando um maluco diz que mataram o galo dele e que o galo virou uma pomba. E, na terceira parte, mostra uns pais que conviveram com os cangaceiros. É uma tragédia", completa.

Dividido entre apresentações ao redor do Brasil e os preparativos para o lançamento do filme, Alceu ainda brinca com a sua disposição e a própria idade. "Fico na dúvida se tenho 17 ou 18 anos, aliás, prefiro ter 27, para poder entrar em filme de 18 ".

