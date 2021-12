Alceu Valença é a primeira atração confirmada no São João do Pelourinho

O cantor Alceu Valença é a primeira atração confirmada no São João da Bahia 2018, cuja programação principal ganha o palco do Terreiro de Jesus, no Pelourinho, entre os dias 22 e 24 de junho.

Um dos maiores nomes da música nordestina, Alceu apresenta no dia 22 os grandes sucessos de sua carreira, gravados em mais de 40 álbuns, incluindo "Coração Bobo", "Anunciação" e "Girassol", entre outros.

Além do Terreiro de Jesus, o São João da Bahia, promovido pelo Governo do Estado, também vai oferecer shows no Largo do Pelourinho, Cruzeiro de São Francisco e praças Tereza Batista, Quincas Berro d’Água e Pedro Archanjo, além de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

