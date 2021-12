Alceu Valença apresenta espetáculo inédito no TCA em abril

De volta aos palcos da capital baiana, o cantor e compositor pernambucano Alceu Valença apresenta o show inédito 'Amigo da Arte', em abril, na sala principal do Teatro Castro Alves.

O espetáculo acontece no dia 18, às 21h, e reúne canções que ressaltam a relação do cantor com a literatura, como 'Agalopado', 'Que Grilo Dá' e 'Chuva de Cajus'.

No repertório, também não faltarão grandes sucessos de sua carreira como 'Anunciação', 'Belle de Jour' e 'Estação da Luz'.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, no SAC dos Shoppings Barra e Bela Vista ou pelo site Ingresso Rápido.

adblock ativo