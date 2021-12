Álbum em homenagem a Mãe Carmen reúne artistas da música brasileira

O Terreiro do Gantois recebe no próximo dia 4 de setembro, às 19h, o lançamento do álbum “Obatalá: Uma Homenagem a Mãe Carmen”, que reúne vários artistas da música brasileira. O projeto conta com a participação de Gilberto Gil, Alcione, Gal Costa, Zeca Pagodinho, Nelson Rufino, Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Lazzo Matumbi, Marisa Monte, Jorge Ben Jor, Margareth Menezes, Márcia Short, Ivete Sangalo e Mateus Aleluia.

O CD tem 19 faixas, a maioria em yorubá. O projeto foi idealizado por Iuri Passos, Yomar Asogbá, José Maurício Bittencourt e Luciana Baraúna, filhos do Gantois e integrantes do Grupo Ofá. A direção geral é de Flora Gil, com direção musical de Iuri Passos e Yomar Asogbá, e produção musical de Alê Siqueira e Iuri Passos.

Cada artista faz referência a um Orixá, com participações solo e em dueto. O cantor Lazzo saúda Oxaguian; Márcia Short e Margareth Menezes cantam para Odùduwà; Gilberto Gil para Xangô; Marisa Monte e Luciana Baraúna para Oxum; Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e Yomar Asogbá para Oxalá e Alcione para Oxóssi.

O intuito é preservar a memória da música sacro-afro-brasileira, registrar e entregar o legado cultural para as próximas gerações. O álbum tem encarte ilustrado e traduções das músicas do yorubá para o português. Também terá a versão em vinil e as faixas vão estar disponíveis em todas as plataformas digitais.

Carmen Oliveira da Silva, ou Mãe Carmen, é descendente direta das africanas fundadoras do primeiro Candomblé de origem iorubana, seguindo a tradição matriarcal. É a filha mais nova de Mãe Menininha e atual Iyalorixá do Gantois.

