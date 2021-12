Álbum de Lucas Santtana reflete a dualidade homem e máquina

O novo álbum de Lucas Santtana - Sobre Noites e Dias - é cheio de ritmos e temas, fruto de sua aguçada percepção dos tempos atuais. As descobertas tecnológicas e as mudanças de comportamento da sociedade influenciaram o artista a escrever canções como a densa e hipnótica Human Time, faixa de abertura, em que se percebemos a dualidade entre homem e máquina, presente e futuro.



Apesar de a temática urbana e moderna permear os seis discos lançados em 14 anos de carreira, sua nova fase, em companhia dos músicos Bruno Buarque e Caetano Malta, pode ser definida como mais eletrônica.



"Essa formação de trio trouxe uma melodia interessante porque somos só três pessoas tendo que dar conta de uma gama de sonoridades muito distintas dos meus discos. Então usamos muitas máquinas e tocamos elas de maneira orgânica", explica Lucas.



O cantor, que sempre disponibilizou suas músicas na internet, dessa vez se valeu de um financiamento colaborativo para a finalização do Noites e Dias, lançado no último domingo, 14, no Teatro Castro Alves.



"Acho que você tem que buscar estar em todos os lugares. Mudamos nosso modo de vender os discos, não estamos mais em loja de CD. O crowdfunding é uma alternativa ao edital, é você direto com seu público". - OLHO (sugestão)



Afrobeat, dub, pop, frevo e funk foram alguns dos estilos que Lucas apresentou à plateia do projeto Domingo no TCA, tão diversificada quanto sua pluralidade musical.



Das 17 canções tocadasdo show, sete foram novas do disco novo e, as demais, sucessos dos álbuns passados. Bastante à vontade, Lucas dançou, tirou foto e quebrou protocolos do teatro, chamando as pessoas para ficarem em pé e dançarem em cima do palco.



Na letra de Funk dos Bromânticos, a segunda do setlist, seguindo a ordem do CD, o olhar se volta para a liquidez das relações e a evolução comportamental de uma geração.



"Durante minha última turnê pelo Brasil percebi que em várias cidades havia jovens de 20 e poucos anos que ficavam com pessoas do sexo oposto e do mesmo sexo. Eles tinham essa liberdade e não se consideravam homossexuais por conta disso", descreve.



Em Montanha Russa Sentimental, dedicada a Lulu Santos, ouvimos que todo mundo está "burilando seu smartphone emocionado / (...) com seu comprimido ansiolítico / doce ilusão, para tanta pressão e solitude" - um retrato da nova era.



Já em Diário de uma Bicicleta, feita em parceria com o rapper De Leve, a cidade é vista na mobilidade dos pedais de uma magrela, cheia de rimas e um som contagiante.



Sobre Noites e Dias tem participações do maestro Letieres Leite, Seco Bass (Baiana System), do quarteto escandinavo Oslo Strings, do paralama Bi Ribeiro, dentre outros. artistas que, Segundo o cantor, foram convidados pela "certeza de que iriam catalisar uma ideia para determinada música com seus talentos". E é justamente essa interseção de diálogos sem preconceitos que faz da obra de Lucas Santtana uma sonoridade livre de rótulos.

