Álbum com inéditas do Charlie Brown Jr. chega em setembro

Será lançado em setembro o álbum La Família 13, com canções inéditas do Charlie Brown Jr. A capa, divulgada nesta terça-feira, 30, mostra os cinco integrantes do grupo, ainda com Chorão como líder. O cantor, que faleceu em março, já havia gravado, faltando apenas a finalização.

Os remanescentes da banda criaram A Banca e fazem shows pelo Brasil apresentando os sucessos do Charlie Brown Jr.

