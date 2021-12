Alavontê reúne representantes da axé e estreia nesta terça

Conhecidos por hits que marcaram o Carnaval de Salvador, alguns dos representantes do axé baiano tiveram a ideia de compartilhar seus sucessos através do projeto que batizaram como movimento Alavontê.

Assim, bem à vontade para misturar as influências de cada um, Durval Lelys, Jonga Cunha, Magary Lord, Manno Góes, Ramon Cruz e Ricardo Chaves apresentarão o que prepararam nos ensaios - que mais parecem reuniões entre amigos - no palco do Red River Café, todas as terças, 21h, com estreia exatamente nesta terça-feira, 15.



A ideia nasceu espontaneamente em encontros, nos quais Manno, Jonga e Ricardo se animaram com a possibilidade de tocarem juntos, o que já fazem informalmente.

A proposta inicial, mantida até então, é criar e compartilhar canções sem o que Manno chama de "amarras mercadológicas", ou seja, as responsabilidades de contrato, cachês e agenda típicos de uma banda.



Por ter essa liberdade como base, eles não se consideram uma banda, mas "um movimento musical que tem prioritariamente o objetivo de fazer música", define Durval.

O movimento

"Alavontê é uma expressão que a gente criou para se sentir à vontade, para tocar nossas músicas, para experimentar coisas novas e compor junto", explica Magary sobre o nome escolhido.



Nessa mistura, todo mundo é intérprete e também assume um instrumento: Manno no baixo, Durval na guitarra, Ricardo no violão, Ramon na bateria e Magary e Jonga na percussão. Para o público, a surpresa vai ser ouvir uma música que fez sucesso na voz de Durval, por exemplo, sendo cantada também pelos demais integrantes.



O grupo pretende fazer uso das redes sociais para divulgar o material, mas não tem definido o rumo que o trabalho irá tomar. "A gente pode tanto um dia sair em turnê como pode ser que a gente termine daqui a um mês, dois meses", diz Ricardo.



Apesar de já terem recebido convites para alguns eventos, o único plano revelado para o momento são as apresentações no Rio Vermelho, bairro escolhido por representar o astral da cidade e onde pretendem encontrar outros velhos amigos e músicos da Bahia.

Repertório

Seguindo a linha à la vonté, eles não seguiram um set list pré-estabelecido. O repertório se autoconstruiu a partir de brincadeiras, pegando uma música para tocar e dando um arranjo que se transformava em uma canção inédita.



Na estreia de hoje, serão tocadas duas inéditas criadas nos ensaios. "Isso porque estamos nos proibindo de fazer mais", diz Manno. Além de releituras de músicas como Não tem Lua (Durval Lelys), Pra Te Ter Aqui (Manno Góes), Bola de Sabão (Ramon Cruz), Namoro (Ricardo Chaves) e Billie Jean (Magary Lord). "A gente não vai fazer cover de nós mesmos, a gente tá pegando músicas e relendo", explica Manno.

Axé e pop baiano

Em um momento em que tanto se comenta sobre uma crise no axé, os músicos contrariam essa visão. "Se existe a crise numa indústria que, de alguma forma, se tornou o Carnaval, não tem nada a ver com isso que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo é música", diz Ricardo.



Já na opinião de Jonga, o axé não é um tipo de música. "O axé já passou há muito tempo, foi um movimento. Hoje nós temos o pop Bahia, do qual o axé foi o maior contribuinte". O músico compara o axé com a tropicália e considera ambos como movimentos vitoriosos em suas épocas. "Querem espichar um movimento vitoriosíssimo que botou uma terra no mapa mundial da música", completa.

