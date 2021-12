Alavontê retorna aos palcos em nova temporada de shows

Em homenagem ao primeiro ano de formação, o movimento musical Alavontê está de volta desde terça passada, 14, para a segunda temporada de shows. As apresentações acontecem todas as terças-feiras de outubro, no Red River Café, às 22 horas.



Com um CD de dez músicas inéditas e um EP lançado pela Sony Music, o grupo garante que continua com o mesmo espírito que o uniu no início.



Em carta publicada no site oficial, Manno Góes, Magary Lord, Ricardo Chaves, Aldemo Casé, Ramon Cruz, Jonga Cunha, Andrezão Simóes e Durval Lelys explicam que essa união é sem amarras mercadológicas, mas compromissada com o que eles são. "Temos planos de continuar produzindo. Somos vários compositores e é improvável que deixemos de compor juntos", declaram.



Saudosismo?



O público conhece a maioria dos integrantes de outros carnavais. Inevitavelmente, o repertório musical passa pelos sucessos que marcaram a trajetória de cada um, como Minha Estrela (Manno Góes), Circulou (Magary Lord, Taba (Ricardo Chaves) e Bola de Sabão (Ramon Cruz).



"Fazemos arranjos novos que imprimem uma sonoridade própria e as músicas são cantadas por todos nós", define o time.



Por outro lado, o sentimento que impera durante os shows não é de saudosismo, segundo os integrantes. "Elas (as pessoas) percebem nossa satisfação no palco e se identificam com o repertório. Temos feito trocas bem interessantes com o nosso público", garantem.



O Alavontê está presente no Facebook, rede social utilizada para divulgação da agenda de shows e interação com os fãs. Jonga Cunha, Manno Góes e Andrezão Simões administram a página e mantêm o conteúdo atualizado.



O coletivo também utiliza um aplicativo de mensagens de celular para se comunicar entre si e trocar ideias para novas músicas. "Qualquer situação pode resultar em uma nova composição. No EP tem música composta em intervalo de ensaio, outra composta em uma noite de farra na casa de Manno, outra em minha casa para relaxar de um momento de tensão coletiva que estávamos vivendo outra composta por WhatsApp. Resumindo, se pintar a chance, rola música nova".





