Alavontê realiza Reveillon no meio do ano em Salvador

O movimento musical Alavontê realiza pela primeira vez, em Salvador, o "Alaveillon - O Reveillon do Meio do Ano". A festa será no dia 31 de maio, às 21h, no Pestana Convento do Carmo. Antes e depois dos Alavonteiros, DJs animarão a pista.



O grupo, formado por Ricardo Chaves, Manno Góes, Magary Lord, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Adelmo Casé vai animar o público, que deverá ir vestido de branco, com antigos e novos sucessos da música baiana. As canções "Oba", "Tô Gostando de Você", "Terça Que é Sexta", "Lê Fulerê" e "Chamego Bom", criadas pelo Alavontê, e que farão parte do seu novo EP, também estarão no repertório.

Os ingressos já estão à venda nas lojas da Ticketmix e custam R$ 100 (primeiro lote). Para os interessados em se hospedar no hotel, há pacotes de hospedagem que incluem a festa: R$450 (Quarto Single) e R$ 600 (Quarto Duplo ou casal).

adblock ativo