Alavontê realiza Réveillon do Meio do Ano

Com o objetivo de trazer a energia transformadora que nos move a cada fim de ano e nos motiva a fazer planos para o futuro, o movimento musical Alavontê criou o Alaveillon – O Réveillon do Meio Ano. A quarta edição do projeto será realizada neste sábado, 19, a partir das 22h, no Hotel Convento do Carmo, no Centro Histórico de Salvador.

"O Réveillon do Meio Ano é um desdobramento da proposta do Alavontê, que é criar coisas inusitadas, diferentes. Aí pensamos fazer essa maluquice, fazer uma festa de Réveillon no meio do ano, que na verdade já é do depois do meio do ano, pois estamos em agosto, isso é mais maluco ainda. Na primeira edição ficamos preocupados se as pessoas iam entrar nesse espírito. Deu tudo certo", disse Ricardo Chaves, um dos integrantes do grupo.

Para entrar no clima da festa temática, o público deve vestir branco e se preparar para renovar as energias. "Tem tudo de uma festa de fim de ano. Contagem regressiva, brinde à meia-noite, queima virtual de fogos. É uma celebração muito bacana, ainda mais nos dias de hoje que temos que matar um leão diariamente", destacou o cantor.

O músico Jonga Cunha reafirmou o lado divertido do show. "É uma brincadeira no meio do ano. Uma festa para dançar, beijar e se divertir. Festejar porque conseguimos passar pela metade do ano e estamos caminhando para a outra metade. O show é puro alto astral, pra cima, só alegria", ressaltou.

Durval Lelys

Durval Lelys vai subir ao palco, cantar e fazer o brinde à meia noite com a turma do Alavontê. "Durval foi um dos fundadores do Alavontê e estará a primeira vez no Alaveillon. É energia pura", informou Jonga Cunha.

Ricardo Chaves, Magary Lord, Ramon Cruz e Joga Cunha passeiam, em três horas e meia de show, por clássicos da música baiana da década de 1980 e 1990, canções que marcaram carnavais. Misturam o reggae de Edson Gomes ao som dançante do Abba e o rock do AC/DC com samba-reggae do Olodum.

Alaveillon – O Réveillon do Meio Ano com Alavontê / amanhã, 22h / Hotel Convento do Carmo, pelourinho / R$ 100

*Sob supervisão do editor--coordenador marcos casé

