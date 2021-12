Alavontê fará homenagem a Santa Bárbara em show nesta terça

A banda Alavontê fará homenagem a Santa Bárbara na última apresentação da temporada no Red River Café, no Rio Vermelho, na próxima terça-feira, 2, às 22 h. Para homenagear a padroeira, protetora contra tempestades, raios e trovões, como na primeira edição do evento, o público deve comparecer trajando vermelho.

Os alavonteiros Ricardo Chaves, Manno Góes, Magary Lord, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Adelmo Casé prometem agitar a plateia com uma apresentação especial, com o novo repertório, sem deixar de fora os hits compostos especialmente para as apresentações, como "Terça que é Sexta", "Ê lá em casa" e "Oba", que já está tocando nas rádios de Salvador.

adblock ativo