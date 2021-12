Alavontê estreia Cubo Show em shopping de Salvador

Para quem sempre imaginou como um artista desenvolve o seu trabalho, o projeto Cubo Show oferece, desta segunda-feira, 14, até 4 de outubro, uma experiência sensorial em espaço instalado no Shopping da Bahia, com mais de 60 artistas. Na estreia do projeto, acontece um ensaio aberto do grupo Alavontê, às 19h30.

Dentro de um cubo de vidro, acusticamente isolado, os artistas interagem com o público do shopping por meio de totens com headphones, sustentando a ideia de que a audiência participa diretamente do que acontece no cubo. As atrações serão diárias, nos horários de 12 às 14h, 17 às 19h e 19h30 às 21h30.

adblock ativo