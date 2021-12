Alavontê comanda mais um Réveillon do meio do ano

O movimento musical Alavontê vai fazer a terceira edição do "Alaveillon - O Reveillón do meio do ano" no sábado, 20 de agosto, às 22h, no Pestana Convento do Carmo Hotel, na Ladeira do Carmo, Salvador. Por se tratar de uma "virada de ano", o público deve ir de branco.

Além de canções autorais, o repertório incluirá sucessos da música baiana e que marcaram a história dos integrantes do grupo Ricardo Chaves, Manno Góes, Magary Lord, Jonga Cunha, Ramon Cruz, apresentadas com novos arranjos. Entre as canções da setlist para animar o público estão "Oba", "Carnavalizou" e "Por Toda Vida" - cujo o clipe, gravado no Rio Vermelho, foi lançado recentemente.

O primeiro lote de ingressos custa R$ 100 e está à venda nas lojas da Ticketmix.

