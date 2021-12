Aila Menezes recebe o Cortejo Afro em show no Pelô

A cantora Aila Menezes recebe o Cortejo Afro no projeto "Raiz Brasileira", no Pelourinho, nesta sexta-feira, 31. O show acontece no largo Pedro Arcanjo, às 21h, e os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia.

Na apresentação, além de interpretar canções autorais, Aila leva para o público sucessos imortalizados nas vozes de grandes ícones da música brasileira, como "O Que É Que A Baiana Tem?" e "Como Nossos Pais". Na mesma noite, o professor e dançarino de dança afro Elivan Nascimento fará performances no palco, evidenciando a beleza e a força da dança afro.

Intitulado com o mesmo nome do novo CD da artista, o projeto tem o objetivo de reforçar a importância da MPB e promover a diversidade musical.

