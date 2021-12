Aila Menezes realiza show contra homofobia no Pelourinho

A cantora Aila Menezes irá se apresentar no dia 17 de maio, às 19h, no Largo Pedro Arcanjo. O evento acontece no Dia Internacional contra a Homofobia, tema que será lembrado no 'Baile de Todas as Cores'. A entrada é gratuita.

A festa também vai contras com exposição de produtos, desfile, apresentações de dança e participações especiais do cantor Magary Lord e da drag queen Nininha Problemática.

O 'Baile de Todas as Cores' tem como objetivo reforçar a importância do combate a homofobia e outras formas de opressão que a comunidade LGBTQI+ enfrenta diariamente. No repertório, Aila irá apresentar canções autorais como 'Dona da Felicidade' e 'Alma Feminina', além de músicas que abordam a militância e sensibilidade sobre o tema.

