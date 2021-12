Aila Menezes lança CD em show gratuito

Aila Menezes vai lançar o CD Raiz Brasileira em show gratuito neste domingo, 17, às 17h, no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura, no Salvador Shopping. Além de composições autorais, a apresentação reúne sucessos imortalizados na música brasileira como "Aquarela do Brasil", "Como Nossos Pais" e "O Que É Que A Baiana Tem?".

O título do CD da cantora - que participou da primeira edição do The Voice Brasil - faz parte de um projeto da artista para contar a história da Música Popular Brasileira, com o objetivo de reforçar a importância da MPB e promover a diversidade musical. Aila planeja levar o show "Raiz Brasileira" para a Europa e Estados Unidos.

