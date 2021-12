Agnaldo Timóteo sai do coma induzido e já respira sem aparelhos

Após sair do coma induzido na noite da última quinta-feira (30), o cantor Agnaldo Timóteo, que está internado em Salvador desde o dia 21 de maio, já respira sem ajuda de aparelhos. Segundo boletim médico do Hospital Roberto Santos, o artista “foi submetido, com sucesso, ao procedimento de extubação”, na tarde desta sexta-feira, 31.

Entretanto, devido à gravidade do quadro clínico, o cantor ainda se encontra na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Agnaldo Timóteo passou mal no dia 20 de maio, no município baiano de Barreiras, onde realizaria um show. No dia seguinte, o cantor foi encaminahdo à capital baiana para dar continuidade ao tratamento.

