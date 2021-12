Afro Men lança CD com participação de Magary, Olodum e Tatau

A banda Afro Men lança o primeiro CD da carreira nesta sexta-feira, 22, às 20h30, na Praça Pedro Archanjo (Pelourinho), com entrada gratuita. No show, o grupo recebe como convidados os cantores Tatau e Magary e as bandas Olodum, Cativeiro e Capitão América.

O lançamento marca os nove anos de história da banda, que mistura dança e teatro ao ragga jamaicano apresentado no palco. O disco "Trajetos" apresenta repertório autoral com influências da música afrobrasileira, baiana, jamaicana e norte-americana.

Além de canções próprias, o Afro Men faz releituras de artistas como Ilê Aiyê, Cidade Negra, O Rappa, Muzenza, Ed Motta, Olodum, Jorge Ben Jor e Sandra de Sá.

