Afoxé Filhos de Gandhy abre projeto 'Concha Negra' neste domingo

O palco da Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) abre espaço para o 'Concha Negra' neste domingo, 3. O Afoxé Filhos de Gandhy fará a primeira apresentação do projeto e terá a participação de Carlinhos Brown. A iniciativa envolve a promoção e apoio para entidades que representam as tradições artísticas e culturais da Bahia.

O presidente do Afoxé Filhos de Gandhy, Gilsoney de Oliveira, comemorou a oportunidade. “É uma ótima iniciativa. Muita gente pode até não lembrar, mas é a nossa cultura que atrai pessoas de todos os lugares. É necessária esta valorização e apoio. O Concha Negra faz uma ponte com o Carnaval, que é muito importante, pois atrai os olhares do nosso público”, afirmou Gilsoney, por meio de nota divulgada pelo assessoria do governo do estado.

Além das apresentações principais, cada espetáculo terá a participação de, pelo menos, um convidado especial e uma abertura com o 'Janela Baiana', iniciativa que dá espaço para artistas ou grupos emergentes do estado, nos eventos da Concha.

A primeira temporada do 'Concha Negra' será realizada um domingo por mês, a partir das 18h, até fevereiro de 2018. Se apresentam nas próximas datas, o Muzenza (8/10), Ilê Aiyê (19/11), Cortejo Afro (17/12), Olodum (07/01/18) e Malê Debalê (04/02/18).

O espetáculo é uma maneira de levantar fundos para as entidades culturais. Os blocos afros receberão um cachê fixo e terão direito ao valor arrecadado com a venda de ingressos, a preços de R$ 30 inteira e R$ 15 (meia entrada).

