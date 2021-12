Aerosmith volta após 11 anos sem CD de inédito

Dos tabloides às prateleiras das lojas de disco, após incansáveis rixas e brigas internas escancaradas na imprensa, o Aerosmith retorna às paradas de sucesso em grande estilo com o álbum Music From Another Dimension!. Depois do lançamento do megacriticado Just Push Play (2001) e o álbum de covers de blues Honkin' On Bobo (2004), o quinteto prometeu voltar à velha forma em MFAD, o 15º da carreira.

Sutilmente, a pegada dos anos setenta está em quase todas as faixas mais rockers do CD. As baladas também não fogem do playlist, apesar de serem uma tentativa não muito convincente de querer resgatar o estouro que causaram ao lançar as músicas Dream On, Angel, What It Takes e Crying, há quatro décadas e com dois milhões de cópias vendidas.

Foram onze anos de hiato com um pé fora e outro dentro do estúdio. Os últimos tempos serviram apenas para culminar um provável fim do grupo e assustar fãs com a falta de material original. Aliás, a relação conflituosa entre o vocalista Steven Tyler e o guitarrista Joe Perry puxou a banda para cada vez mais longe dos palcos.

Efeitos - Opiniões podem ficar divididas, mas Music From Another Dimension! parece ser uma das melhores produções da carreira do Aerosmith. Em suma, os fãs do grupo podem não estar acostumados com tantos efeitos modernos e desejar um produto mais clássico.

Entre as 15 faixas do disco, o repertório é iniciado com LUV XXX, com riffs e bateria sincronizada, Oh Yeah, um rock'n'roll usual, Beaultiful, moderno e agitado, e Tell Me, uma balada. Além dessas, o single What Could Have Been Love é uma grande aposta para a trilha da próxima novela da Globo.

Aerosmith veio ao Brasil em 2011, ano em que a banda foi incluída no Hall da Fama do Rock and Roll e na lista dos 100 Maiores Artistas de Todos Os Tempos da revista Rolling Stone. Aqui, os norte-americanos fizeram um show único em São Paulo, para mais de 30 mil pessoas.

