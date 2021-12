Adriana Calcanhotto retorna a Salvador com novo trabalho "Margem"

A cantora e compositora Adriana Calcanhotto já possui data marcada para o seu retorno às terras soteropolitanas. No dia 1º de setembro, a gaúcha se apresentará no teatro SESC Casa do Comércio, a partir das 21h. O show fará parte da turnê de seu mais recente trabalho, intitulado "Margens", lançado no último dia 7 de junho.

O nome do álbum faz referência a outros dois trabalhos da cantora, completando a trilogia. O primeiro é o disco 'Maritmo', lançado no ano de 1998. Dez anos depois, em 2008, veio o álbum 'Maré'.

Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro ou pela internet através do site Ingresso Rápido.

