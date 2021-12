Adriana Calcanhotto apresenta "A Mulher do Pau Brasil" em Salvador

A cantora Adriana Calcanhotto já possui data para retornar a Salvador em 2019. A turnê "A Mulher do Pau Brasil" será apresentada no dia 15 de fevereiro, às 21h, no Teatro Castro Alves. Em agosto deste ano, a artista lotou duas sessões no mesmo local.

No repertório de Adriana estão músicas que marcaram sua carreira, além de releituras de canções como "As Caravanas" e também apresentação de singles inéditos. O show foi idealizado como "concerto-tese", isto é, foi um resultado da residência artística da artista na Universidade de Coimbra, onde ela esteve nos últimos dois anos entre apresentações e cursos. A turnê começou pela Europa e agora percorrerá pelo Brasil. Adriana é acompanhada pelos músicos Bem Gil e Bruno Di lullo.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista, ou através da plataforma Ingresso Rápido.

