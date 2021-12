Adriana Calcanhoto se apresenta em maio no TCA

Adriana Calcanhoto traz à sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, no dia 31 de maio, às 21h, o seu mais novo trabalho: "Olhos de onda".

Após se recuperar de uma lesão no punho, a cantora volta ao formato voz e violão com um repertório que mistura canções novas, como "Para lá", sua primeira parceria com Arnaldo Antunes, e outras que marcaram sua carreira.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e os preços variam entre R$ 120/R$ 60 (filas A a W), R$ 100/R$ 50 (filas X a Z8) e R$ 80/R$ 40 (filas Z9 a Z11).

