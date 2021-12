Adelmo Casé anima ouvintes na primeira edição do Conversa Brasileira de Verão

Começou nesta terça-feira, 26, a primeira de uma série de apresentações ao vivo do projeto Conversa Brasileira de Verão, da rádio A TARDE FM (103,9). Exibido diretamente do Teatro Sesi Rio Vermelho, o compositor e vocalista da banda Negra Cor, Adelmo Casé, animou a noite dos ouvintes e convidados.

Transmitido ao vivo pelo Portal A TARDE, o evento vai acontecer em mais três terças-feiras. A lista de entrevistados conta ainda com a baiana Jú Moraes no dia 09/02, Flávio Venturini no dia 16/02, e Thathi no dia 23/02.

Não à toa, o primeiro convidado do especial é Adelmo Casé, compositor e vocalista da banda Negra Cor. O cantor já é um velho conhecido da rádio, sendo responsável por assinar a música tema do veículo.

Adelmo explicou que sua relação com a rádio é antiga, antes mesmo de surgir o convite para gravar o tema da emissora. “O pedido de fazer um jingle que tivesse a minha cara e a cara da rádio me deixou muito feliz e honrado, fiz questão de dizer o que o ouvinte sente, a questão da informação com a qualidade musical”, afirma.

O produtor e apresentador do Conversa Brasileira, Antônio Pitta, ressaltou a importância de sair dos muros da rádio e fazer o programa em um local aberto. "É uma forma de trilhar outros caminhos que extrapolam o estúdio de rádio. Estar no estúdio é muito confortável, mas nada acontece na zona de conforto", explicou.

Ele revela ainda que a escolha dos artistas leva em conta o que está acontecendo no momento, mas também busca resgatar nomes que não estão tão frequentemente nos holofotes.

A inovação é um ponto destacado por Eduardo Dute, diretor de Marketing do Grupo. “A gente pretende, com esses eventos, estar sempre presente, junto com a nossa população. Continuar com essa tradição de A TARDE de sempre inovar e buscar coisas novas para o público”, explica.

Para ele, o projeto surge como uma alternativa de diversão para a estação mais quente do ano, que este ano, devido a pandemia, não conta com suas tradicionais festas.

Durante o bate-papo, Adelmo falou sobre a importância das plataformas digitais e também das rádios para os artistas. "Eu sou fã de rádio, agora com a possibilidade de ouvir a rádio pela Internet, estamos com a rádio aqui o tempo todo no celular", analisou.

Animando os convidados e ouvintes que acompanhavam pela rádio e também pelas redes sociais do Grupo A TARDE, o artista tocou sucessos como 'Olhos Coloridos' e 'Devagarinho'

“Sou um fã do Conversa Brasileira e agora trazendo para o presencial essa experiência de conversar sobre música, conhecer outro lado do artista, a coisa acontece de forma muito espontânea e especial”, completa o cantor.

Para Jefferson Beltrão, diretor e apresentador da A TARDE FM, essa primeira edição do Conversa Brasileira de Verão é uma forma de convergir ainda mais as plataformas do grupo.

“Sair do estúdio é uma forma de ampliar possibilidades de audiência, de interação com o público, a gente tem a pretensão de transmitir shows que tenham a ver com o perfil da rádio, novos programas. Pensar fora da caixinha”, completou Beltrão.

Onde assistir

O próximo Conversa Brasileira de Verão será transmitido no dia 9 de fevereiro, às 20h, nas redes sociais da A TARDE FM e do Grupo A TARDE, via Facebook e Instagram. Quem perder o programa na terça, ainda assim poderá conferi-lo pela rádio, na edição convencional do Conversa Brasileira que vai ao ar na 103,9, aos domingos, sempre às 21h.

Com gravação em espaço aberto, na varanda do Teatro Sesi Rio Vermelho, a produção do especial segue todos os protocolos de segurança e um número limitado de contra a Covid-19.

Adelmo Casé anima ouvintes na primeira edição do Conversa Brasileira de Verão | Foto: Divulgação/ATarde

