Adelmo Assmar lança primeiro álbum solo com show em Salvador

Baixista, vocalista e compositor de sucesso no rock progressivo dos anos 80 e 90 na Bahia, Aldemo Assmar está de volta aos palcos. O retorno acontece com o lançamento do seu primeiro álbum solo 'Codinome Revolução', no Café Rubi, no Wish Hotel da Bahia, na próxima quinta-feira, 12, às 20h. O couvert artístico custa R$ 50.

O artista baiano, que marcou época com a banda Cabo de Guerra, traz neste novo projeto canções autorais, mas se mantém fiel às tradições, passeando pelo blues e por baladas. A referência ao Cabo de Guerra está presente nas faixas do álbum, que inclui duas regravações da banda: “Alerta Geral” e “A Mil Por Hora”.

O álbum solo foi gravado em pouco mais de dois anos e iniciado em parceria com seu irmão e ex-companheiro de Cabo de Guerra, Álvaro Assmar - pioneiro do blues na Bahia, falecido em 2017. Álvaro chegou ainda a compor a música 'Armadilha' para disco do irmão. No total, Codinome Revolução tem dez músicas autorais.

O álbum conta com convidados especiais como Eric Assmar, Ricardo Primata, Reni Almeida, Flávio Guimarães (Blues Etílicos), Iracema Póvoas, Jay Nunes, além de José Luiz Lima e Alfredo Martins, ex-integrantes do grupo Cabo de Guerra.

