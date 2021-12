Adelmário Coelho celebra 25 anos de carreira com show 'Carrosel do Tempo'

Em comemoração aos 25 anos de carreira, o cantor de forró, Adelmário Coelho apresenta no dia 3 de abril, o show 'Carrossel do Tempo Live Show', no Forte São Diogo, localizado no Porto da Barra, em Salvador.

Conhecido como defensor da cultura nordestina, o artista apresenta um show que relembra grandes sucessos da sua carreira como 'Não fale mal do meu país', 'O neném', 'Anjo Querubim' entre outros além de mostrar a evolução do gênero 'forró' durante todo esse período. O evento também irá contar com a participação dos cantores Flávio José e Carlinhos Brown.

O cantor também irá iniciar uma turnê com o show, passando por várias cidades do nordeste e levando um repertório especial.

