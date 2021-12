O álbum novo da cantora britânica Adele, intitulado "25", bateu recordes históricos com a venda de 3,38 milhões de cópias nos Estados Unidos, em sua primeira semana. As informações foram divulgadas, neste domingo, 29, pela empresa de consultoria Nielsen Music.

Da Redação Adele vende 3,3 milhões de discos nos EUA

De acordo com números publicados pela Nielsen, o álbum superou facilmente números alcançados ao longo do ano pela cantora Taylor Swift com "1989", que vendeu cerca de 1,76 milhão de cópias nos EUA.

Ainda de acordo com a pesquisa, os números de "25" significam as melhores vendas semanais para um álbum desde que a empresa começou seus levantamentos em 1991. Isso coloca Adele em um clube de elite composto por artistas como Britney Spears, Whitney Houston, Eminem e Lady Gaga, cujos trabalhos estrearam com mais de 1 milhão de cópias vendidas no país.

"Hello", "Send My Love", "I Miss You", "When We Were Young", "Remedy", "Water Under the Bridge", "River Lea", "Love In the Dark", "Million Years Ago", "All I Ask" e "Sweetest Devotion" são as 11 músicas que integram "25".

No canal de Adele no Youtube, o clipe de "Hello", divulgado no dia 20 de outubro, tem quase 537 milhões de vizualizações.

