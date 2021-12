Adele vence Grammy de álbum do ano e dedica prêmio a Beyoncé

A cantora Adele se sagrou a grande campeã da premiação do Grammy Awards de 2017, realizado na noite deste domingo, 12, em Los Angeles (EUA). A britânica conquistou os principais prêmios da noite, como o de álbum do ano e melhor álbum vocal pop, "25" (2015), e ainda gravação, música do ano e melhor performance pop para a faixa "Hello".

Deixados para o final, os prêmios de álbum e gravação do ano levaram uma Adele humilde ao palco. Agradecendo à National Academy of Recording Arts and Sciences dos Estados Unidos pelos prêmios, a cantora reconheceu a importância do trabalho da sua colega Beyoncé com o álbum "Lemonade", que perdeu nas categorias principais - levando apenas o troféu de melhor álbum urbano contemporâneo.

"Eu não consigo aceitar este prêmio", disse Adele, deixando Beyoncé visivelmente emocionada. "O álbum Lemonade é tão monumental e bem pensado e lindo Nós respeitamos ele. Todos nós, artistas, adoramos você. Você é a nossa luz", declarou para a colega.

Um pouco antes, ao receber o prêmio de música do ano, Adele já havia demonstrado humildade ao pedir desculpas por uma falha na noite. Ao subir ao palco para se apresentar pela segunda vez, numa homenagem ao falecido cantor George Michael, Adele sofreu com o nervosismo e interrompeu a banda para reiniciar a performance.

Na premiação, Adele levou ainda os troféus de melhor performance pop para "Hello" e melhor álbum pop vocal por "25", conquistando todos os cinco prêmios que disputava.

Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi mais uma vez alvo de críticas em uma grande premiação. Dessa vez, no Grammy Awards, o líder norte-americano foi chamado de "presidente agente laranja" pelo rapper Busta Rhymes.

A crítica do artista veio na apresentação conjunta com A Tribe Called Quest e Anderson .Paak, que apresentaram as músicas "Movin Backwards", "We the People" e "Award Tour".

"Eu quero agradecer ao presidente agente laranja por perpetuar todo o mal que vocês vêm perpetuando pelos Estados Unidos", disse Rhymes. "Eu quero agradecer ao presidente agente laranja por sua tentativa malsucedida de banir muçulmanos. Agora nós nos juntamos!".

A apresentação do grupo terminou ainda com mais protestos, com todos repetindo a palavra "resista".

