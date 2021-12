Adele promete que vai fazer show no Brasil

A cantora britânica Adele disse que pretende fazer um show no Brasil em breve. A declaração foi feita durante apresentação realizada na última quarta-feira, 1°, em Amsterdã, após a artista se surpreender com o número de fãs brasileiros no local.

"Tem muitos brasileiros aqui. Escutem, eu vou fazer uma promessa, eu vou para o Brasil. Eu nunca fiz um show que não tivesse um brasileiro. Eu prometo que irei, eu preciso ir. Eu não tinha reparado que tinha tantos fãs por lá. Eu vou, eu vou!", disse.

Mas os fãs vão ter que segurar a ansiedade, porque a cantora está com agenda lotada em 2016 com shows pela Europa e América do Norte.

