Adele lança videoclipe da música "Hello"; assista

A cantora britânica Adele lançou na manhã desta sexta-feira, 23, seu novo videoclipe, com a próxima música de trabalho "Hello". O single faz parte do novo álbum da artista, intitulado "25". Com este lançamento, Adele marca o retorno ao mundo musical, depois de uma pausa de 3 anos, desde o lançamento da música "Skyfall".

Gravado em Montreal e dirigido pelo cineastra Xavier Dolan, o clipe tem duração de seis minutos e mostra a cantora lembrando um antigo amor, em sua casa na floresta.

Divulgado por volta das 4h30 (horário de Brasília), o videoclipe já contabiliza mais de 1 milhão de visualizações no youtube.

Em uma publicação feita no Facebook, nesta semana, a cantora contou as novidades do próximo CD e pediu desculpas pela demora para lançar algo novo. "25 diz respeito a saber quem me tornei sem me dar conta", afirmou. "E lamento que tenha levado tanto tempo, mas vocês entendem, são coisas da vida".

Muitos fãs e famosos comentaram o lançamento nas redes sociais.

Chorei sofri largada com essa música nova da Adele nossa senhora — nick (@100verrgonha) October 23, 2015

Ouvindo a nova música da adele pic.twitter.com/RAlTXOQRGu — Lord Voldemort (@LordeVoIdemort) October 23, 2015

A Adele tinha que ter lançado essa música nova na segunda-feira, sofrer na sexta é ruim. — Thiago Mavá (@thiagomava) October 23, 2015

