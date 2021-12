Adele completa 25 anos preparando seu terceiro álbum

A cantora britânica Adele completa 25 anos em um momento especial de sua bem-sucedida carreira e em meio às expectativas do lançamento de um terceiro álbum em meados de 2014, que poderia incluir uma colaboração com Robbie Williams.

Adele Laurie Blue Adkins nasceu no bairro londrino de Tottenham Hale, uma zona pobre da capital, no dia 5 de maio de 1988, em um ambiente diametralmente oposto dos palcos e da fama.

Com um talento natural para a música - é a autora de suas próprias letras -, seu álbum de estreia, "19", lançado em 28 de janeiro de 2008, representou sua passagem rumo ao estrelato mundial.

Esse primeiro disco vendeu sete milhões de cópias em todo o mundo e se colocou no número 1 das listas de hits no Reino Unido. Além disso, lhe valeu o prêmio de Artista Revelação do Grammy 2009 e serviu de antecipação para a enxurrada de reconhecimentos que se aproximava.

Com músicas como "Chasing Pavements" e "Cold Shoulder", o potente vozeirão de Adele conquistou público e crítica, que se renderam à jovem que logo foi comparada a lendas como Aretha Franklin.

Em 2011 lançou "21", aparentemente inspirado em uma relação fracassada com um ex-namorado cuja identidade jamais revelou, que não fez mais que corroborar seus sensacionais registros vocais.

Esse trabalho não demorou a se transformar em um imã de reconhecimentos. Vendeu a bagatela de 3,7 milhões de cópias no Reino Unido, transformando-se no álbum mais vendido do século no país, e superou as 10 milhões de cópias nos Estados Unidos.

Sua meteórica carreira impressiona. Prestes a completar 25 anos, a artista já é mãe de um bebê que nasceu em outubro de 2012, fruto de sua relação com seu namorado, Simon Konecki.

Precoce também no profissional, já tem na prateleira nove prêmios Grammy, quatro Brit Awards, quatro American Music Awards, um Globo de Ouro e um Oscar pela canção do filme "007 - Operação Skyfall", composta para a última aventura de James Bond.

Com "Skyfall", escrita em parceria com o produtor Paul Epworth, vendeu 261 mil cópias nos EUA apenas nos três primeiros dias.

Apesar de sua popularidade arrasadora, a britânica não parece ter perdido a naturalidade e também não sucumbiu à tirania da magreza extrema, eterna obsessão das estrelas da música.

Adele se mantém fiel a um look bastante conservador, que lembra à década de 1950 e que não demorou a ser imitado por seus fãs, enquanto seus quilos a mais, criticados em várias ocasiões pela humorista americana Joan Rivers, só lhe acrescentam encantamento.

Seu sucesso só se viu obscurecido por um problema de saúde, quando teve que submeter-se em 2011 a uma delicada operação nas cordas vocais nos EUA, que a obrigou a suspender vários shows.

Sua legião de fãs incondicionais já aguarda o próximo trabalho da artista, influenciada musicalmente por cantora como Ella Fitzgerald e Mariah Carey.

Alguns tablóides britânicos anteciparam que Adele já iniciou as sessões de gravação e, citando a fontes ligadas à artista, garantem que seu terceiro disco já tem quatro canções compostas.

Nesta ocasião, Adele estaria trabalhando com os produtores e cantores James Ford e Kid Harpoon, dois dos melhores do país, que também colaboraram com os Artic Monkeys em "Humbug" e Florence and The Machine em seus álbuns "Lungs" e "Ceremonials".

E embora sempre tenha declarado que é reticente em gravar com outros músicos, seu terceiro álbum poderia incluir uma colaboração com o também britânico Robbie Williams.

A mulher por trás de canções envolventes como "Someone Like You" e "Rolling In The Deep" planeja finalizar o disco em Los Angeles e, com ele, retornar às suas raízes, com toques de jazz e música clássica.

